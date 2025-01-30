В Москве установлен температурный рекорд

В четверг, 30 января, на станции ВДНХ было отмечено значение в 8,1 градуса тепла. Таким образом, в столице был перекрыт абсолютный максимум температуры в январе второй раз за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая высокая температура была один раз в 2007 году, это было 11 января 2007 года, температура тогда достигла плюс 8,6 градуса», — цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд отметил, что для 30 января рекорд превышен более чем на 5 градусов. Рекордное значение также было зафиксировано в 2016 году. Тогда оно составляло 3 градуса тепла.