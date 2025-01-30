Юнашев рассказал, как на себе убедился, что охрана Путина — лучшая в мире

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы готовила покушение на президента России Владимира Путина. В связи с этим корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев вспомнил слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о том, что охрана Путина — лучшая в мире. Журналист лично на себе испытал мастерство сотрудников ФСО.

«Дело было после Большой пресс-конференции. Я решил погнаться за эксклюзивом и догнал-таки президента, выходящего из зала. Начало своего вопроса я начал бодро, а вот продолжение повисло в воздухе, т.к. вещать из горизонтального положения не очень. Это охрана молниеносно скрутила и совершенно безболезненно уложила меня на пол», — вспомнил Юнашев в своём телеграм-канале.

Журналист добавил, что телохранители российского президента не отходят от него никогда. Даже в зарубежных командировках они входят в комнаты для высших персон вместе с Путиным, когда охрана прочих коллег довольствуется меньшим допуском.