Совбез РФ готов передать забывшему историю Шольцу хронику военных лет
Совет безопасности РФ готов передать Шольцу архивные материалы по истории ВОВ
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Совет безопасности (СБ) России готов передать канцлеру Германии Олафу Шольцу архивные материалы по Великой Отечественной войне. Там заявили, что документы помогут политику не искажать историю и вспомнить факты, о которых на Западе «сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли».
«Готовы направить господину Шольцу архивные данные и кинохронику военных лет», — сообщил журналистам заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов.
Венедиктов отметил, что таким образом руководство Германии оскорбляет свой народ. Ведь многие немцы знают историю своей страны и помнят, кто на самом деле принёс ему свободу и независимость.
Напомним, что ранее Шольц заявил, что Соединённые Штаты Америки помогли Германии освободиться от нацизма. По его словам, страна благодарна США за освобождение от нацизма и помощь в становлении демократии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что именно народ Советского Союза совершил великий подвиг, спасая мир от «коричневой чумы». По мнению представителя Кремля, игнорирование этой исторической правды может привести к серьёзным последствиям.