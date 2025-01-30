Совбез РФ готов передать забывшему историю Шольцу хронику военных лет

Совет безопасности (СБ) России готов передать канцлеру Германии Олафу Шольцу архивные материалы по Великой Отечественной войне. Там заявили, что документы помогут политику не искажать историю и вспомнить факты, о которых на Западе «сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли».