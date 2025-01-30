Народ Советского Союза совершил великий подвиг, спасая мир от «коричневой чумы», и игнорирование этой исторической правды может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в освобождение Германии от нацизма.

По словам представителя Кремля, существует целенаправленная тенденция к забвению исторической правды и игнорированию тех, кто действительно заплатил самую высокую цену за освобождение Европы от нацизма и фашизма.