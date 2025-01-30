Песков напомнил Шольцу, кто спас человечество от «коричневой чумы»
Народ Советского Союза совершил великий подвиг, спасая мир от «коричневой чумы», и игнорирование этой исторической правды может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в освобождение Германии от нацизма.
По словам представителя Кремля, существует целенаправленная тенденция к забвению исторической правды и игнорированию тех, кто действительно заплатил самую высокую цену за освобождение Европы от нацизма и фашизма.
«Народ Советского Союза совершил тот самый подвиг для всего человечества, спася его от «коричневой чумы» тогда», — сказал Песков, добавив, что тенденция к забвению может иметь негативные последствия.
Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия благодарна США за освобождение от нацизма и помощь в становлении демократии. Он добавил, что именно поэтому поддержка американским миллиардером Илоном Маском правых радикалов в Германии вызывает у него возмущение. Ранее он назвал такое поведение предпринимателя «отвратительным фактом».
ТАСС / Michael Kappeler, Гавриил Григоров