Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 09:27

Песков напомнил Шольцу, кто спас человечество от «коричневой чумы» 

Народ Советского Союза совершил великий подвиг, спасая мир от «коричневой чумы», и игнорирование этой исторической правды может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в освобождение Германии от нацизма.

Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии от нацизма
Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии от нацизма

По словам представителя Кремля, существует целенаправленная тенденция к забвению исторической правды и игнорированию тех, кто действительно заплатил самую высокую цену за освобождение Европы от нацизма и фашизма.

«Народ Советского Союза совершил тот самый подвиг для всего человечества, спася его от «коричневой чумы» тогда», — сказал Песков, добавив, что тенденция к забвению может иметь негативные последствия.

Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима
Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия благодарна США за освобождение от нацизма и помощь в становлении демократии. Он добавил, что именно поэтому поддержка американским миллиардером Илоном Маском правых радикалов в Германии вызывает у него возмущение. Ранее он назвал такое поведение предпринимателя «отвратительным фактом».

Обложка ©

ТАСС / Michael Kappeler, Гавриил Григоров

Марина Фещенко
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Дмитрий Песков
  • Германия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar