Власти США готовят взрыв радиоактивного плутония в тайной лаборатории

Грядущей весной власти США планируют подорвать радиоактивный плутоний в тайной лаборатории. Об этом сообщили в Национальном общественном радио (NPR) со ссылкой на учёного Тима Беллера, который будет руководить экспериментом.

«Через несколько месяцев <...> учёные взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ», — говорится в материале.