Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 15:10

Власти США готовят взрыв радиоактивного плутония в тайной лаборатории

NPR: В США подорвут радиоактивный плутоний в тайной лаборатории для эксперимента

Грядущей весной власти США планируют подорвать радиоактивный плутоний в тайной лаборатории. Об этом сообщили в Национальном общественном радио (NPR) со ссылкой на учёного Тима Беллера, который будет руководить экспериментом.

«Через несколько месяцев <...> учёные взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ», — говорится в материале.

По сообщениям вещателя, тайный проект называется Cygnus, а ближайший взрыв будет называться Nob Hill. Таким образом специалисты хотят имитировать применение ядерного оружия. Сообщается, что лаборатория находится в штате Невада. Предполагается, что взрыв будет небольшим и контролируемым.

Бассейны, боулинг и апартаменты: В США построят бункеры для богачей
Бассейны, боулинг и апартаменты: В США построят бункеры для богачей

Ранее в США объявили о развёртывании в Европе новых ядерных авиабомб. При этом в Вашингтоне заявили, что растущий ядерный потенциал России якобы несёт угрозу США и Европе.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar