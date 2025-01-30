Власти США готовят взрыв радиоактивного плутония в тайной лаборатории
NPR: В США подорвут радиоактивный плутоний в тайной лаборатории для эксперимента
Грядущей весной власти США планируют подорвать радиоактивный плутоний в тайной лаборатории. Об этом сообщили в Национальном общественном радио (NPR) со ссылкой на учёного Тима Беллера, который будет руководить экспериментом.
«Через несколько месяцев <...> учёные взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ», — говорится в материале.
По сообщениям вещателя, тайный проект называется Cygnus, а ближайший взрыв будет называться Nob Hill. Таким образом специалисты хотят имитировать применение ядерного оружия. Сообщается, что лаборатория находится в штате Невада. Предполагается, что взрыв будет небольшим и контролируемым.
Kandinsky 3.1 / Life.ru