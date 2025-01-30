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Регион
30 января, 15:28

В Москве задержаны бывшие заместители Чубайса

ТАСС: В Москве задержаны бывшие заместители главы «Роснано»

Фото © РБК/ТАСС/ Андрей Любимов

Фото © РБК/ТАСС/ Андрей Любимов

Правоохранительные органы задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, задержание произошло в ходе расследования дела о превышении полномочий.

Сам Чубайс летом 2023 года опубликовал в научном журнале РАН «Вопросы экономики» статью на тему «кризиса неплатежей в России в 90-е годы». В подписи к работе он назвал себя «независимым исследователем из британского Глазго». Вскоре информацию подтвердило британское издание The Time, которое написало, что Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате «шокового переезда». Каких-либо иных доказательств, что Чубайс находится в Глазго, нет.

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Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился с запросом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором просит инициировать расследование в отношении Анатолия Чубайса на предмет возможных правонарушений. А до этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к экстрадиции Чубайса в Россию, выразив недовольство реформой российской электроэнергетики, осуществлённой под его руководством.

Марина Фещенко
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