В Москве задержаны бывшие заместители Чубайса

Правоохранительные органы задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, задержание произошло в ходе расследования дела о превышении полномочий.

Сам Чубайс летом 2023 года опубликовал в научном журнале РАН «Вопросы экономики» статью на тему «кризиса неплатежей в России в 90-е годы». В подписи к работе он назвал себя «независимым исследователем из британского Глазго». Вскоре информацию подтвердило британское издание The Time, которое написало, что Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате «шокового переезда». Каких-либо иных доказательств, что Чубайс находится в Глазго, нет.