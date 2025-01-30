Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) остались на передовой без должной экипировки и боеприпасов. Тем временем на Западе обсуждают, стоит ли продолжать военную помощь Киеву, пишет газета Corriere della Sera.

Авторы материала прокомментировали конфликт в Минобороны Украины, связанный с увольнением заместителя министра Олега Клименкова, а также отставку главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой по инициативе главы ведомства Рустема Умерова. Издание отмечает, что боевые действия для Киева складываются плохо на фоне указанных конфликтов.

В статье указано, что украинскую армию не спасают запускаемые сотнями беспилотники и поджоги объектов инфраструктуры на территории РФ. Авторы материала уточнили, что ВСУ провоцируют жертвы среди мирного населения в Белгороде, в том числе среди детей, но об этом редко говорится в западной прессе.

Кроме того, в газете напомнили, что накануне итальянский парламент одобрил продление оказания военной помощи Украине. При этом министр обороны страны Гуидо Крозетто признался, что надеется, что нового пакета военной помощи от Рима не понадобится. Италия сформировала девять пакетов военных поставок Киеву, их содержание находится в строгом секрете.