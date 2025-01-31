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Регион
30 января, 22:06

«Дерьмо» по €600: Украинский генерал раскрыл правду о просроченном западном оружии

Украина закупила мины с истекшим сроком годности времён Второй мировой

Сергей Кривонос. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kryvonos Serhii

Сергей Кривонос. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kryvonos Serhii

Минобороны Украины закупило у западных союзников противотанковые мины с истекшим сроком годности, которые были произведены ещё в годы Второй мировой войны. Каждая из них обошлась Киеву в 600 евро, заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» экс-замсекретаря Совета нацбезопасности Незалежной Сергей Кривонос.

Отставной генерал подчеркнул, что тротил в таких минах обычно хранится в хороших условиях не более 35 лет. Однако с момента их изготовления прошло гораздо больше времени. Кривонос назвал купленные МО боеприпасы «дерьмом», которые принесут военным «огромное количество головной боли».

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Тему сомнительных закупок Кривонос поднял на фоне скандала с бракованными гранатами в арсенале ВСУ. Они попали на Украину из Румынии в рамках одного из пакетов помощи.

Антон Голыбин
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