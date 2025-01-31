«Дерьмо» по €600: Украинский генерал раскрыл правду о просроченном западном оружии

Минобороны Украины закупило у западных союзников противотанковые мины с истекшим сроком годности, которые были произведены ещё в годы Второй мировой войны. Каждая из них обошлась Киеву в 600 евро, заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» экс-замсекретаря Совета нацбезопасности Незалежной Сергей Кривонос.

Отставной генерал подчеркнул, что тротил в таких минах обычно хранится в хороших условиях не более 35 лет. Однако с момента их изготовления прошло гораздо больше времени. Кривонос назвал купленные МО боеприпасы «дерьмом», которые принесут военным «огромное количество головной боли».