Неадекват с мачете устроил резню в поезде Томск – Адлер

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда Томск – Адлер в Новосибирской области. От действий неадеквата пострадали два человека. Транспортная полиция задержала преступника на железнодорожной станции Барабинск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск – Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции», — говорится в публикации.

Изъятые ножи. Фото © Telegram / Ирина Волк

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