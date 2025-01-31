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Регион
31 января, 03:24

Неадекват с мачете устроил резню в поезде Томск – Адлер

Мужчина с мачете ранил пассажиров поезда Томск – Адлер в Новосибирской области

Задержанный пассажир. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Задержанный пассажир. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда Томск – Адлер в Новосибирской области. От действий неадеквата пострадали два человека. Транспортная полиция задержала преступника на железнодорожной станции Барабинск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск – Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции», — говорится в публикации.

Изъятые ножи. Фото © Telegram / Ирина Волк

Изъятые ножи. Фото © Telegram / Ирина Волк

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

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Схожий инцидент недавно произошёл на юго-востоке Франции. Житель города Апт напал на людей с ножом в супермаркете и ранил двоих. По некоторым данным, у преступника есть психические расстройства.

Тимур Хингеев
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