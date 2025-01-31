Стало известно, откуда взялись белые гранулы на берегу в Финляндии

Неизвестные белые гранулы могли попасть на пляжи полуострова Ханко в Финляндии с промывочных вод судна нефтеперерабатывающей компании Neste. Об этом заявила пресс-служба организации, её слова приводит агентство Yle.

«Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste», — говорится в сообщении.

Представители компании пояснили, что в промывочных водах было кулинарное масло, животный и растительный жир. Команде корабля не объяснили, что промывочные отходы следовало слить в систему сточных вод порта. Neste готова возместить ущерб.