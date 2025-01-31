Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 05:58

Стало известно, откуда взялись белые гранулы на берегу в Финляндии

Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из отходов с корабля

Вещество на пляжах Финляндии. Обложка © Х / AneczkaKon69192

Вещество на пляжах Финляндии. Обложка © Х / AneczkaKon69192

Неизвестные белые гранулы могли попасть на пляжи полуострова Ханко в Финляндии с промывочных вод судна нефтеперерабатывающей компании Neste. Об этом заявила пресс-служба организации, её слова приводит агентство Yle.

«Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste», — говорится в сообщении.

Представители компании пояснили, что в промывочных водах было кулинарное масло, животный и растительный жир. Команде корабля не объяснили, что промывочные отходы следовало слить в систему сточных вод порта. Neste готова возместить ущерб.

Российские учёные научились очищать пляжи Анапы от мазута с помощью бактерий
Российские учёные научились очищать пляжи Анапы от мазута с помощью бактерий

Напомним, неизвестное умеренно вредное белое вещество появилось на пляжах Финляндии. Что-то похожее на град заметили у города Ханко, расположенного на побережье Балтийского моря. Вскоре учёные заметили схожесть вещества с парафином.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Финляндия
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar