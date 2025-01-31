Стало известно, откуда взялись белые гранулы на берегу в Финляндии
Выброшенные на берег в Финляндии гранулы могли попасть туда из отходов с корабля
Вещество на пляжах Финляндии. Обложка © Х / AneczkaKon69192
Неизвестные белые гранулы могли попасть на пляжи полуострова Ханко в Финляндии с промывочных вод судна нефтеперерабатывающей компании Neste. Об этом заявила пресс-служба организации, её слова приводит агентство Yle.
«Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste», — говорится в сообщении.
Представители компании пояснили, что в промывочных водах было кулинарное масло, животный и растительный жир. Команде корабля не объяснили, что промывочные отходы следовало слить в систему сточных вод порта. Neste готова возместить ущерб.
Напомним, неизвестное умеренно вредное белое вещество появилось на пляжах Финляндии. Что-то похожее на град заметили у города Ханко, расположенного на побережье Балтийского моря. Вскоре учёные заметили схожесть вещества с парафином.