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Специальная военная операция (СВО)

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31 января, 07:29

Младший сержант Ковалёв точным выстрелом уничтожил украинский танк

Младший сержант ВС РФ Павел Ковалёв одним выстрелом из артиллерийского орудия сорвал атаку Вооружённых сил Украины. Об этом доложили в Минобороны России.

Сообщается, что Ковалёв находился в расчёте орудия и выполнял задачу по ликвидации живой силы и техники ВСУ. Дроноводы выявили танк противника, который ехал во фланг позиции российских солдат. Точным выстрелом из орудия сержант уничтожил боевую машину с экипажем.

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Недавно российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72М1 с помощью FPV-дронов. Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники противника в зоне спецоперации (СВО). На кадрах видно, как танк взорвался и вспыхнул.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Николай Рюмин
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