Младший сержант Ковалёв точным выстрелом уничтожил украинский танк

Младший сержант ВС РФ Павел Ковалёв одним выстрелом из артиллерийского орудия сорвал атаку Вооружённых сил Украины. Об этом доложили в Минобороны России.

Сообщается, что Ковалёв находился в расчёте орудия и выполнял задачу по ликвидации живой силы и техники ВСУ. Дроноводы выявили танк противника, который ехал во фланг позиции российских солдат. Точным выстрелом из орудия сержант уничтожил боевую машину с экипажем.