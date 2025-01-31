Младший сержант Ковалёв точным выстрелом уничтожил украинский танк
Младший сержант ВС РФ Павел Ковалёв одним выстрелом из артиллерийского орудия сорвал атаку Вооружённых сил Украины. Об этом доложили в Минобороны России.
Сообщается, что Ковалёв находился в расчёте орудия и выполнял задачу по ликвидации живой силы и техники ВСУ. Дроноводы выявили танк противника, который ехал во фланг позиции российских солдат. Точным выстрелом из орудия сержант уничтожил боевую машину с экипажем.
Недавно российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72М1 с помощью FPV-дронов. Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники противника в зоне спецоперации (СВО). На кадрах видно, как танк взорвался и вспыхнул.
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