Армия России обратила в пепел авиабазу по ремонту техники НАТО в Кременчуге

В Полтавской области произошёл взрыв на авиабазе, предназначенной для ремонта авиационной техники и заправки ракет Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пророссийское подполье.

Кроме того, поступила информация об ударе по автомобильному заводу в Кременчуге, где, как утверждается, происходит подготовка техники НАТО.