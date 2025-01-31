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Регион
31 января, 07:46

Армия России обратила в пепел авиабазу по ремонту техники НАТО в Кременчуге

РИА «Новости»: Взрыв прогремел у авиабазы в Полтавской области

В Полтавской области произошёл взрыв на авиабазе, предназначенной для ремонта авиационной техники и заправки ракет Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пророссийское подполье.

Кроме того, поступила информация об ударе по автомобильному заводу в Кременчуге, где, как утверждается, происходит подготовка техники НАТО.

Ранее жителей Днепропетровской области призвали срочно покинуть прифронтовую зону из-за продвижения Российской Армии. Кроме того, украинские власти сообщили об ударе по Харькову. По городу был нанесён удар с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Молния».

Украинский военком в Полтаве хотел выколоть глаз призывнику с плохим зрением
Украинский военком в Полтаве хотел выколоть глаз призывнику с плохим зрением
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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