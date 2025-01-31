Армия России обратила в пепел авиабазу по ремонту техники НАТО в Кременчуге
РИА «Новости»: Взрыв прогремел у авиабазы в Полтавской области
В Полтавской области произошёл взрыв на авиабазе, предназначенной для ремонта авиационной техники и заправки ракет Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пророссийское подполье.
Кроме того, поступила информация об ударе по автомобильному заводу в Кременчуге, где, как утверждается, происходит подготовка техники НАТО.
Ранее жителей Днепропетровской области призвали срочно покинуть прифронтовую зону из-за продвижения Российской Армии. Кроме того, украинские власти сообщили об ударе по Харькову. По городу был нанесён удар с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Молния».
Kandinsky 3.1 / Life.ru