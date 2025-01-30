Власти сообщили об ударе по Харькову
Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по городу
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал журналистам, что по городу был нанесён удар с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Молния».
«Удар по Харькову. <...> Подробности уточняем» — заявил Терехов.
Ранее Life.ru сообщал, что наши бойцы приближаются к границе Днепропетровской области. Взрывы раздаются уже на границе Днепропетровской области, в 30 километрах от Покровска. Тем временем почти 100 тысяч ВСУшников сбежали из армии за последние полгода. Число новобранцев Вооружённых сил Украины (ВСУ) не способно восполнить потери на фронте. Их количество в учебных центрах едва дотягивает до 30 тысяч человек.
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