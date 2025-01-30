Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 10:48

Власти сообщили об ударе по Харькову

Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал журналистам, что по городу был нанесён удар с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Молния».

«Удар по Харькову. <...> Подробности уточняем» — заявил Терехов.

ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, военные аэродромы, цеха изготовления БПЛА
ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, военные аэродромы, цеха изготовления БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что наши бойцы приближаются к границе Днепропетровской области. Взрывы раздаются уже на границе Днепропетровской области, в 30 километрах от Покровска. Тем временем почти 100 тысяч ВСУшников сбежали из армии за последние полгода. Число новобранцев Вооружённых сил Украины (ВСУ) не способно восполнить потери на фронте. Их количество в учебных центрах едва дотягивает до 30 тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar