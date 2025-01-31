В магазине Госдумы продают чайный набор за 180 тысяч рублей

В магазине при Госдуме выставили на продажу чайный набор за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Худи «СССР» за 16 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Журналист рассказал, что всего на 20-ти квадратных метрах открыт магазин коллекционных товаров. Там продают бокалы и вазоны в русском стиле. Среди прочего был замечен чайный набор «а-ля РЖД» — за 180 тыс. руб. Нарды в футляре из благородного дерева обойдутся в 59 тысяч рублей. Толстовка с советским гербом — 16 тысяч рублей. Нагрудный значок в виде орла — три тысячи рублей. Большее удивление вызвала лимонница на ножке за 40 тысяч рублей.

Лимонница за 40 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE