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31 января, 08:31

В магазине Госдумы продают чайный набор за 180 тысяч рублей

Журналист Юнашев: В Госдуме продают чайный набор за 180 тысяч рублей

Чайный набор за 180 тысяч. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Чайный набор за 180 тысяч. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

В магазине при Госдуме выставили на продажу чайный набор за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Худи «СССР» за 16 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Худи «СССР» за 16 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Журналист рассказал, что всего на 20-ти квадратных метрах открыт магазин коллекционных товаров. Там продают бокалы и вазоны в русском стиле. Среди прочего был замечен чайный набор «а-ля РЖД» — за 180 тыс. руб. Нарды в футляре из благородного дерева обойдутся в 59 тысяч рублей. Толстовка с советским гербом — 16 тысяч рублей. Нагрудный значок в виде орла — три тысячи рублей. Большее удивление вызвала лимонница на ножке за 40 тысяч рублей.

Лимонница за 40 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Лимонница за 40 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

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Николай Рюмин
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