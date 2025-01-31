В магазине Госдумы продают чайный набор за 180 тысяч рублей
Журналист Юнашев: В Госдуме продают чайный набор за 180 тысяч рублей
Чайный набор за 180 тысяч. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE
В магазине при Госдуме выставили на продажу чайный набор за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.
Худи «СССР» за 16 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
Журналист рассказал, что всего на 20-ти квадратных метрах открыт магазин коллекционных товаров. Там продают бокалы и вазоны в русском стиле. Среди прочего был замечен чайный набор «а-ля РЖД» — за 180 тыс. руб. Нарды в футляре из благородного дерева обойдутся в 59 тысяч рублей. Толстовка с советским гербом — 16 тысяч рублей. Нагрудный значок в виде орла — три тысячи рублей. Большее удивление вызвала лимонница на ножке за 40 тысяч рублей.
Лимонница за 40 тысяч. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
Недавно Life.ru рассказывал, какие сувениры россияне выбирают в отпуске. В основном туристы привозят презенты семье и детям (79%), себе (70%), а также друзьям (69%), не забывая также радовать коллег (32%). Еда и напитки остаётся во главе хит-парада.