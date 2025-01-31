Зона безопасности: Российские штурмовики вырыли секретные туннели под Харьковом

Штурмовики группировки войск «Север» ВС России в промежутках между боевыми дежурствами выкопали разветвлённую сеть туннелей на глубине около трёх метров в Харьковской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Российские штурмовики выкопали сеть туннелей в Харьковской области. Видео © Telegram / Zvezdanews

В «подземном городе» штурмовых батальонов находится почти километр разветвлённых галерей и переходов. Если противник на подходе, у бойцов поднимается входная дверь. Перед ней ненастоящий пол из тонкого картона. Если на него наступить, то человек проваливается в яму на семиметровую глубину, передаёт телеканал.

«Пока была хорошая «зелёнка», мы начали сооружаться, копаться. Штурмовики днём воюют, ночью, по идее, отдыхают, но мы экономили свой собственный человеческий ресурс. Мы глубже вкапывались, работали, чтобы потом у нас была собственная зона безопасности», — пояснил командир штурмового отряда с позывным Ветер.

В обычной жилой комнате есть два места. Штурмовики даже провели там электричество. Однако самое интересное — это ответвления, через которые в случае атаки ВСУ можно покинуть комнату в целях безопасности. По словам бойцов, за обычной стеной скрывается потайной вход. При этом сверху находится три метра грунта. Дополнительная дверь ведёт в другую часть огромного лабиринта, где можно оперативно сменить позицию, говорится в сообщении.

Район в Харьковской области прочёсывает украинская «Баба-Яга», пытаясь вычислить местонахождение военных. Тяжёлый дрон просто «вслепую» забрасывает территорию снарядами. Подразделения ВС РФ развесили специальные верёвки, чтобы останавливать FPV-дроны.