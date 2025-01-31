Украинская армия сталкивается с «кризисом дезертирства». Об этом сообщает британская газета The Guardian. Издание, в частности, приводит слова уполномоченного Верховной рады по защите прав военнослужащих Ольги Решетиловой, которая сказала, что понимает, почему некоторые бойцы покинули ряды ВСУ.

«Давайте будем честны. Проблема велика. <...> Люди измотаны», — отметила Решетилова в разговоре с журналистами.

Согласно информации издания, тысячи украинских солдат покидают свои части. Западные аналитики подчёркивают, что точные данные остаются засекреченными, однако официальные лица подтверждают наличие «значительного числа» дезертиров. Издание объясняет эту ситуацию тем, что военнослужащие ВСУ находятся на передовой без необходимого отдыха на протяжении нескольких месяцев.