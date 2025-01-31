Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Мещанский суд заочно арестовал главу ФФКМ Антона Абдурахманова
Глава ФФКМ Антон Абдурахманов. Фото © Пресс-служба ФФКМ
В отношении главы Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антона Абдурахманова возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Мещанский суд Москвы вынес заочный арест, согласно информации пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
Из карточки дела следует, что 43-летний Абдурахманов объявлен в международный розыск, а срок его ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции. По данным следствия, он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере, что привело к лишению гражданина права на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщали наши коллеги из ТАСС и РИА «Новости» 20 января, Абдурахманов уехал из России несколько месяцев назад по «юридическим причинам». В ФФКМ отметили, что принимают все необходимые меры для продолжения своей работы в рамках своих юридических полномочий и уставных документов. Кроме того, Абдурахманов является председателем совета директоров ОАО «Бамстройпуть» и занимает пост президента ФФКМ с апреля 2022 года.
Накануне сообщалось, что суд арестовал экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина по делу о даче взятки в размере 60 миллионов рублей. В СИЗО он пробудет до 29 марта. К слову, на суде Анохин признал вину в даче взятки. В рамках этого дела также был арестован юрист Степан Грицков. Утром 31 января рассказали о задержании троих фигурантов.