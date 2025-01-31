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Регион
31 января, 12:26

Фицо раскрыл, кто стоит за организацией масштабных митингов в Словакии

Фицо заявил, что митинги в Словакии устраивал «Грузинский легион»*

Антиправительственные протесты в Словакии устраивал «Грузинский национальный легион»*, который непосредственно связан с Украиной. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он считает, что организация является частью украинской армии.

«На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, «Грузинский национальный легион»*. Это военная организация, которая является частью украинской армии», — заявил премьер на пресс-конференции.

Напомним, что недавно в Словакии прошли оппозиционные митинги. В Братиславе собрались около 60 тысяч человек, скандирующих, что Словакия является частью Европы. При этом, в протестах участвовало довольно большое количество украинцев.

* Организация признана террористической, запрещена в Российской Федерации и включена в реестр террористов и экстремистов.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
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