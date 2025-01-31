Подала в отставку судья Солопова, запретившая в России Instagram*
Председатель столичного Тверского районного суда Ольга Солопова, запретившая в России Instagram*, подала в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.
Солопова сложит полномочия 17 марта, её место займёт председатель Бабушкинского районного суда Евгения Комиссарова.
Напомним, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей «Инстаграм»* и «Фейсбук»* экстремистской и запретил их на территории России. Решение приняла судья Ольга Солопова. Произошло это после того, как компания Meta*, которой принадлежат соцсети, разрешила призывы к насилию в отношении российских военных.
* Деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории РФ.