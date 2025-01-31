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Регион
31 января, 12:11

Подала в отставку судья Солопова, запретившая в России Instagram*

Председатель столичного Тверского районного суда Ольга Солопова, запретившая в России Instagram*, подала в отставку. Об этом сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

Солопова сложит полномочия 17 марта, её место займёт председатель Бабушкинского районного суда Евгения Комиссарова.

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Напомним, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей «Инстаграм»* и «Фейсбук»* экстремистской и запретил их на территории России. Решение приняла судья Ольга Солопова. Произошло это после того, как компания Meta*, которой принадлежат соцсети, разрешила призывы к насилию в отношении российских военных.

* Деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Александра Вишнякова
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