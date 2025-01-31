«Дискуссия завершена»: Пашинян высказался о спорах с Лукашенко
Пашинян заявил, что ему больше не о чем спорить с Лукашенко
Никол Пашинян и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается больше спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление глава армянского правительства сделал на пресс-конференции в Ереване.
«При всём уважении к вам, моя дискуссия с Лукашенко завершена. Мне не о чем с ним спорить», — подчеркнул армянский премьер.
Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал Армению за политику в отношении ОДКБ. После того как Пашинян не приехал на саммит организации в Минск, белорусский лидер призвал его не устраивать демарши. Глава армянского правительства в ответ заявил, что никогда не посетить республику, пока ей руководит Лукашенко.