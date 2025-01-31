«Дискуссия завершена»: Пашинян высказался о спорах с Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается больше спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление глава армянского правительства сделал на пресс-конференции в Ереване.

«При всём уважении к вам, моя дискуссия с Лукашенко завершена. Мне не о чем с ним спорить», — подчеркнул армянский премьер.