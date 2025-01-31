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31 января, 12:37

«Дискуссия завершена»: Пашинян высказался о спорах с Лукашенко

Пашинян заявил, что ему больше не о чем спорить с Лукашенко

Никол Пашинян и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается больше спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление глава армянского правительства сделал на пресс-конференции в Ереване.

«При всём уважении к вам, моя дискуссия с Лукашенко завершена. Мне не о чем с ним спорить», — подчеркнул армянский премьер.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал Армению за политику в отношении ОДКБ. После того как Пашинян не приехал на саммит организации в Минск, белорусский лидер призвал его не устраивать демарши. Глава армянского правительства в ответ заявил, что никогда не посетить республику, пока ей руководит Лукашенко.

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Дарья Нарыкова
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