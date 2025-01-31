Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 13:03

Медведев сообщил о выполнении ежемесячного плана по набору на службу по контракту

Медведев: Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев проинформировал о выполнении планов по набору контрактников в январе.

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург он отметил, что посетил пункт набора на военную службу. По его словам, этот пункт хорошо оборудован военной техникой, и процесс набора осуществляется в соответствии с установленным регламентом, что позволяет гражданам быстро и удобно пройти все процедуры.

Он добавил, что январь подходит к концу, и подчеркнул, что все запланированные мероприятия не только были разработаны, но и успешно реализованы.

Напомним, что контракт о службе в Вооружённых силах Российской Федерации (ВС РФ) в 2024 году заключили около 450 тысяч человек. Больше 40 тысяч граждан отправились на специальную военную операцию (СВО). Наши бойцы проявляют невероятную стойкость и героизм на поле боя. Многие из них отмечены высоким наградами.

Российский депутат станет оператором БПЛА в зоне СВО после гибели мужа-дроновода
Российский депутат станет оператором БПЛА в зоне СВО после гибели мужа-дроновода
Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Дмитрий Медведев
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar