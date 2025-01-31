Медведев сообщил о выполнении ежемесячного плана по набору на службу по контракту

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург он отметил, что посетил пункт набора на военную службу. По его словам, этот пункт хорошо оборудован военной техникой, и процесс набора осуществляется в соответствии с установленным регламентом, что позволяет гражданам быстро и удобно пройти все процедуры.