Медведев сообщил о выполнении ежемесячного плана по набору на службу по контракту
Медведев: Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев проинформировал о выполнении планов по набору контрактников в январе.
В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург он отметил, что посетил пункт набора на военную службу. По его словам, этот пункт хорошо оборудован военной техникой, и процесс набора осуществляется в соответствии с установленным регламентом, что позволяет гражданам быстро и удобно пройти все процедуры.
Он добавил, что январь подходит к концу, и подчеркнул, что все запланированные мероприятия не только были разработаны, но и успешно реализованы.
Напомним, что контракт о службе в Вооружённых силах Российской Федерации (ВС РФ) в 2024 году заключили около 450 тысяч человек. Больше 40 тысяч граждан отправились на специальную военную операцию (СВО). Наши бойцы проявляют невероятную стойкость и героизм на поле боя. Многие из них отмечены высоким наградами.
VK / Минобороны РФ