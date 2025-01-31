Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию

В пятницу, 31 января, на Левобережье Омска произошло ДТП. 26-летний водитель машины «Хёндай» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Мерседес». После этого «кореец» протаранил ещё два авто: «Чери» и «Шевроле Нива». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Омской области.

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

«На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались. Проводится дальнейшая проверка», — рассказали там.

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

По данным телеграм-канала Mash, в салоне «Мерседеса» на момент ДТП находился главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше. Источник телеграм-канала утверждает, что канадский специалист не пострадал, уже находится на стадионе и готовится к игре с казахстанским «Барысом». Его переводчица и водитель также остались невредимы.