Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию
Mash: В Омске главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию по пути на игру
Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
В пятницу, 31 января, на Левобережье Омска произошло ДТП. 26-летний водитель машины «Хёндай» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Мерседес». После этого «кореец» протаранил ещё два авто: «Чери» и «Шевроле Нива». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Омской области.
«На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались. Проводится дальнейшая проверка», — рассказали там.
По данным телеграм-канала Mash, в салоне «Мерседеса» на момент ДТП находился главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше. Источник телеграм-канала утверждает, что канадский специалист не пострадал, уже находится на стадионе и готовится к игре с казахстанским «Барысом». Его переводчица и водитель также остались невредимы.
Ранее Life.ru рассказывал, что омский «Авангард» объявил об уходе тренеров Звягина и Курьянова. Решение о расторжении контрактов было принято по взаимному соглашению сторон. Команду возглавил специалист из Канады Ги Буше.