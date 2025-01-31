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31 января, 14:25

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию

Mash: В Омске главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию по пути на игру

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

В пятницу, 31 января, на Левобережье Омска произошло ДТП. 26-летний водитель машины «Хёндай» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Мерседес». После этого «кореец» протаранил ещё два авто: «Чери» и «Шевроле Нива». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Омской области.

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

«На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались. Проводится дальнейшая проверка», — рассказали там.

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

По данным телеграм-канала Mash, в салоне «Мерседеса» на момент ДТП находился главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше. Источник телеграм-канала утверждает, что канадский специалист не пострадал, уже находится на стадионе и готовится к игре с казахстанским «Барысом». Его переводчица и водитель также остались невредимы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что омский «Авангард» объявил об уходе тренеров Звягина и Курьянова. Решение о расторжении контрактов было принято по взаимному соглашению сторон. Команду возглавил специалист из Канады Ги Буше.

Алена Пенчугина
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