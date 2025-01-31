Указ Трампа о заморозке денег для Украины привёл киевские СМИ к краху
Указ президента США Дональда Трампа о заморозке финансирования киевского режима привёл «независимые» украинские СМИ в критическое положение. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.
«Не успел Трамп отменить «иностранную помощь», как несколько «независимых» украинских интернет-платформ оказались в критическом положении», — говорится в материале.
Журналисты отметили, что некоторые издания уже не могут выплачивать зарплаты сотрудникам и авторам.
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке помощи иностранным государствам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка, чтобы определить, соответствуют ли программы политическим целям новой администрации. Киевские власти оказались шокированы таким поворотом событий.
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