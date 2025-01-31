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Регион
31 января, 14:57

Указ Трампа о заморозке денег для Украины привёл киевские СМИ к краху

Указ президента США Дональда Трампа о заморозке финансирования киевского режима привёл «независимые» украинские СМИ в критическое положение. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Не успел Трамп отменить «иностранную помощь», как несколько «независимых» украинских интернет-платформ оказались в критическом положении», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что некоторые издания уже не могут выплачивать зарплаты сотрудникам и авторам.

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Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке помощи иностранным государствам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка, чтобы определить, соответствуют ли программы политическим целям новой администрации. Киевские власти оказались шокированы таким поворотом событий.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Николай Рюмин
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