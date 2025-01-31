«Безумие»: Трансгендер* опроверг слухи о том, что был пилотом разбившегося в США вертолёта

Пилот-трансгендер* Джо Эллис опроверг информацию о том, что во время трагедии в небе над Вашингтоном он находился за штурвалом вертолёта Black Hawk. В своих соцсетях он заявил, что всё это «чушь», которую распространяют тролли.

«Какое-то безумие в Интернете — меня называют одним из пилотов, потерпевших крушение в Вашингтоне», — написал трансгендер* на своей странице.

Напомним, что ранее в Сети предполагали виновным в авиакатастрофе в США трансгендера*. Один из пользователей сообщил, что за штурвалом вертолёта находился Джо Эллис — пилот-стажёр. За день до трагедии он опубликовал критику политики президента США Дональда Трампа, желающего убрать от службы подобных людей. Позже в США заявили, что в разбившимся над Вашингтоном вертолётом управляла женщина-пилот.