«Безумие»: Трансгендер* опроверг слухи о том, что был пилотом разбившегося в США вертолёта
Трансгендер* заявил, что не был пилотом разбившегося над Вашингтоном вертолёта
Пилот-трансгендер* Джо Эллис. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jellis3333
Пилот-трансгендер* Джо Эллис опроверг информацию о том, что во время трагедии в небе над Вашингтоном он находился за штурвалом вертолёта Black Hawk. В своих соцсетях он заявил, что всё это «чушь», которую распространяют тролли.
«Какое-то безумие в Интернете — меня называют одним из пилотов, потерпевших крушение в Вашингтоне», — написал трансгендер* на своей странице.
Напомним, что ранее в Сети предполагали виновным в авиакатастрофе в США трансгендера*. Один из пользователей сообщил, что за штурвалом вертолёта находился Джо Эллис — пилот-стажёр. За день до трагедии он опубликовал критику политики президента США Дональда Трампа, желающего убрать от службы подобных людей. Позже в США заявили, что в разбившимся над Вашингтоном вертолётом управляла женщина-пилот.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.