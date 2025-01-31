Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

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Регион
31 января, 16:51

«Безумие»: Трансгендер* опроверг слухи о том, что был пилотом разбившегося в США вертолёта

Трансгендер* заявил, что не был пилотом разбившегося над Вашингтоном вертолёта

Пилот-трансгендер* Джо Эллис. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jellis3333

Пилот-трансгендер* Джо Эллис. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jellis3333

Пилот-трансгендер* Джо Эллис опроверг информацию о том, что во время трагедии в небе над Вашингтоном он находился за штурвалом вертолёта Black Hawk. В своих соцсетях он заявил, что всё это «чушь», которую распространяют тролли.

«Какое-то безумие в Интернете — меня называют одним из пилотов, потерпевших крушение в Вашингтоне», — написал трансгендер* на своей странице.

Напомним, что ранее в Сети предполагали виновным в авиакатастрофе в США трансгендера*. Один из пользователей сообщил, что за штурвалом вертолёта находился Джо Эллис — пилот-стажёр. За день до трагедии он опубликовал критику политики президента США Дональда Трампа, желающего убрать от службы подобных людей. Позже в США заявили, что в разбившимся над Вашингтоном вертолётом управляла женщина-пилот.

Трамп заявил, что Black Hawk, врезавшийся в самолёт, летел слишком высоко
Трамп заявил, что Black Hawk, врезавшийся в самолёт, летел слишком высоко

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Алена Пенчугина
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