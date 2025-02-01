Пентагон инвестировал $383 миллиона в продление срока службы ракет Trident II

Пентагон объявил о заключении контракта с оборонной корпорацией Lockheed Martin на сумму 383 миллиона долларов для продления срока службы баллистических ракет Trident II. LM должна завершить работы до 2030 года.

Больше половины (55%) подлежащих модернизации МБР морского базирования будут обслужены в Денвере, ещё 8% — на мысе Канаверал, 4% — в Магне, по 3% — в Элктоне и Калпеппере, а оставшиеся — в других штатах.