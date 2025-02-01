Чем опасна листерия, обнаруженная в курятине из Казахстана, объяснила инфекционист

Обнаруженная в курятине из Казахстана листерия является опасной бактерией, провоцирующей развитие болезни листериоза, для которой характерны довольно тяжёлые симптомы, предупредила врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она отметила в беседе с РИА «ФедералПресс», что листерия очень коварна, потому что может размножаться даже при низких температурах, в том числе в холодильнике.