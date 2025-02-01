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1 февраля, 09:23

Чем опасна листерия, обнаруженная в курятине из Казахстана, объяснила инфекционист

Инфекционист Ищенко: Заражённая листерией курятина очень опасна для беременных

Обнаруженная в курятине из Казахстана листерия является опасной бактерией, провоцирующей развитие болезни листериоза, для которой характерны довольно тяжёлые симптомы, предупредила врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она отметила в беседе с РИА «ФедералПресс», что листерия очень коварна, потому что может размножаться даже при низких температурах, в том числе в холодильнике.

По словам эксперта, симптомы лёгкого листериоза включают в себя лихорадку, мышечные боли, тошноту и диарею. Однако возможна и тяжёлая форма протекания болезни, которая может сопровождаться сильной головной болью, скованностью мышц шеи, спутанностью сознания и судорогами.

«Особенно опасен листериоз для беременных женщин, новорождённых, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом», — добавила врач, призвав обращаться к специалисту при обнаружении симптомов.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в курице из Казахстана нашли опасную бактерию листерию. Позже врачи рассказали, чем опасна заражённая листерией курятина.

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pixabay / congerdesign

Борис Эльфанд
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