«Дегенеративная европейская тварь»: Медведев пришёл в ярость из-за призыва повторить блокаду Ленинграда
Медведев: Высказывание чешского политика о блокаде Ленинграда нельзя забывать
Нельзя забывать таких высказываний, как призыв чешского политика Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда. С таким заявлением выступил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев. У себя в телеграм-канале он признался, что не хотел ничего писать про выпады «никому не известной чешской сенаторши с многозначной фамилией», но не смог сдержаться.
«Какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы ещё раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников? Что там случилось с пресловутыми «элитами» и властями? Ведь это уже даже не привычная нам русофобия», — возмутился Медведев.
Таких высказываний, подчеркнул зампред Совбеза, забывать нельзя, «как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят». Он также пожелал всем желающим краха нашей стране «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны», как это было в 1968 году.
Напомним, ранее в Сети появилось высказывание чешского политика Мирославы Немцовой с призывом «вновь испытать Россию блокадой Ленинграда». Также она обвинила РФ в ведении гибридной войны против Запада и выступила за ужесточение антироссийских санкций. Громкими высказываниями Немцовой уже заинтересовались в СКР.
Life.ru