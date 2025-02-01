Нельзя забывать таких высказываний, как призыв чешского политика Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда. С таким заявлением выступил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев. У себя в телеграм-канале он признался, что не хотел ничего писать про выпады «никому не известной чешской сенаторши с многозначной фамилией», но не смог сдержаться.

«Какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы ещё раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников? Что там случилось с пресловутыми «элитами» и властями? Ведь это уже даже не привычная нам русофобия», — возмутился Медведев.