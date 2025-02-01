Поселок Крымское находится на севере от Дзержинска, который является важным укрепленным районом ВСУ. Это место выгодно для украинской армии благодаря развитой железнодорожной инфраструктуре. Именно из Дзержинска и его окрестностей ведутся обстрелы Горловки.

Об освобождении посёлка Крымское стало известно ранее. Населённый пункт под контроль удалось взять подразделениям группировки войск «Центр». До этого сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили пять населённых пунктов в зоне СВО. Так, в их числе — Зелёное, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР, Двуречная в Харьковской области, а также Великая Новосёлка в ДНР.