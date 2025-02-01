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1 февраля, 12:18

В Госдуме призвали переименовать Северный Ледовитый океан и острова в Арктике

Лидер СРЗП Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа — в честь легендарного поэта и учёного Михаила Ломоносова. Он отметил, что такие изменения помогут укрепить позиции России в Арктике, аналогично действиям нового президента США Дональда Трампа.

«Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовётся Землей Франца-Иосифа?» — написал Миронов в телеграм-канале.

Он также отметил важность почитания памяти мореплавателей и исследователей, которые внесли вклад в изучение Севера, и подчеркнул, что имя императора Франца Иосифа I не должно оставаться на этих землях, так как он был «ненавистником России». Кроме того, парламентарий предложил переименовать другие острова и проливы архипелага в честь героев спецоперации (СВО).

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Ранее президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Республиканец сообщил, что мексиканские власти якобы положительно встретили его решение.

Обложка ©

Shutterstock AI / FOTODOM / Danita Delimont

Наталья Демьянова
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