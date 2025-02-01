В Госдуме призвали переименовать Северный Ледовитый океан и острова в Арктике

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа — в честь легендарного поэта и учёного Михаила Ломоносова. Он отметил, что такие изменения помогут укрепить позиции России в Арктике, аналогично действиям нового президента США Дональда Трампа.

Он также отметил важность почитания памяти мореплавателей и исследователей, которые внесли вклад в изучение Севера, и подчеркнул, что имя императора Франца Иосифа I не должно оставаться на этих землях, так как он был «ненавистником России». Кроме того, парламентарий предложил переименовать другие острова и проливы архипелага в честь героев спецоперации (СВО).