В Госдуме призвали переименовать Северный Ледовитый океан и острова в Арктике
Лидер СРЗП Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа — в честь легендарного поэта и учёного Михаила Ломоносова. Он отметил, что такие изменения помогут укрепить позиции России в Арктике, аналогично действиям нового президента США Дональда Трампа.
«Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовётся Землей Франца-Иосифа?» — написал Миронов в телеграм-канале.
Он также отметил важность почитания памяти мореплавателей и исследователей, которые внесли вклад в изучение Севера, и подчеркнул, что имя императора Франца Иосифа I не должно оставаться на этих землях, так как он был «ненавистником России». Кроме того, парламентарий предложил переименовать другие острова и проливы архипелага в честь героев спецоперации (СВО).
Ранее президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Республиканец сообщил, что мексиканские власти якобы положительно встретили его решение.
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