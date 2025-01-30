«Это наше название»: В России могут переименовать Финский залив

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил чрезвычайный уровень русофобии Финляндии и Швеции. По его мнению, эти обстоятельства позволяют переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. Такое заявление эксперт сделал на пресс-конференции в Москве, где было представлено издание «Чёрная книга. Краткая история шведской и финской русофобии».

Мягков поделился, что такой шаг несёт в себе историческую справедливость и соответствие политическим реалиям, ведь крупнейший город, находящийся на территории этого залива, — это Санкт-Петербург. Кроме того, россияне осваивали Финский залив с древнейших времён.

«Вы как хотите к этому относитесь, но это наше название — Санкт-Петербургский залив», — заявил историк.

Эксперт также отметил, что подобные решения принимают не только в России, но и в США. Так, ранее президент Штатов Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Республиканец сообщил, что мексиканские власти якобы положительно встретили его решение.