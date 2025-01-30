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Регион
30 января, 12:19

«Это наше название»: В России могут переименовать Финский залив

Эксперт Мягков предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский

Финский залив. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Финский залив. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил чрезвычайный уровень русофобии Финляндии и Швеции. По его мнению, эти обстоятельства позволяют переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. Такое заявление эксперт сделал на пресс-конференции в Москве, где было представлено издание «Чёрная книга. Краткая история шведской и финской русофобии».

Мягков поделился, что такой шаг несёт в себе историческую справедливость и соответствие политическим реалиям, ведь крупнейший город, находящийся на территории этого залива, — это Санкт-Петербург. Кроме того, россияне осваивали Финский залив с древнейших времён.

«Вы как хотите к этому относитесь, но это наше название — Санкт-Петербургский залив», — заявил историк.

Эксперт также отметил, что подобные решения принимают не только в России, но и в США. Так, ранее президент Штатов Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Республиканец сообщил, что мексиканские власти якобы положительно встретили его решение.

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В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск также выдвинул идею изменить название пролива Ла-Манш, разделяющего Францию и Великобританию. Он предложил переименовать его на канал Джорджа Вашингтона — в честь первого президента Соединённых Штатов Америки (1789-1797).

Алена Пенчугина
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