Третьего экс-сотрудника «Роснано» отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте третьего сотрудника «Роснано» — экс-управляющего директора по финансам Артура Галстяна, сообщила пресс-служба суда. Его, как и других фигурантов, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Галстяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ», — говорится в сообщении суда.

Ранее под стражу были отправлены директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова, а также экс-замглавы правления Борис Подольский. Следствие утверждает, что в 2017 году топ-менеджеры исказили финансовую отчётность компании, представив многомиллиардные долги перед банками как активы, чем ввели в заблуждение государство. Общий ущерб от их махинаций составил 43 миллиарда рублей.