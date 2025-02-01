Исполнительница хита «Сигма бой» назвала секрет успеха песни
Исполнительница хита «Сигма бой» считает секретом песни запоминающуюся мелодию
Исполнительницы песни «Сигма Бой» Betsy и Мария Янковская. Обложка © VK / Мария Янковская
В субботу в VEGAS Сити прошла фан-встреча с Марией Янковской, соавтором популярного хита «Сигма Бой», и звездой сериала «Манюня» Кариной Каграмян. Life.ru побывал на мероприятии и смог пообщаться с юной певицей.
Мария Янковская рассказала о причинах популярности песни «Сигма бой». Видео © Life.ru
Мария Янковская поделилась своим мнением о секретах успеха трека. По её мнению, причиной тому послужила мелодия и зажигательные танцы исполнительниц в клипе.
«Я думаю, то что людям понравилась запоминающаяся мелодия, наши голоса. Они очень хорошо компонуются. Ну и зажигательный танец», — считает Мария.
Отвечать на вопрос о том, почему в этой песне усмотрел угрозу Европарламент она не стала и переадресовала этот вопрос маме.
Напомним, ранее песню «Сигма бой», которая стала настоящим хитом, раскритиковала немецкий политик Нэла Риль. По её словам, в треке якобы пропагандируются российские идеи. В МИД РФ отметили, что заявления европейских политиков являются безумием и проявлением клинической русофобии.