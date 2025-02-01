Исполнительница хита «Сигма бой» назвала секрет успеха песни

В субботу в VEGAS Сити прошла фан-встреча с Марией Янковской, соавтором популярного хита «Сигма Бой», и звездой сериала «Манюня» Кариной Каграмян. Life.ru побывал на мероприятии и смог пообщаться с юной певицей.

Мария Янковская рассказала о причинах популярности песни «Сигма бой». Видео © Life.ru

Мария Янковская поделилась своим мнением о секретах успеха трека. По её мнению, причиной тому послужила мелодия и зажигательные танцы исполнительниц в клипе.

«Я думаю, то что людям понравилась запоминающаяся мелодия, наши голоса. Они очень хорошо компонуются. Ну и зажигательный танец», — считает Мария.