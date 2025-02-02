Запад дал Украине экстренный наказ из-за скандала с Умеровым
L'AntiDiplomatico: Скандал с Умеровым ставит под угрозу военные поставки Украине
Скандал с разбирательствами вокруг главы Минобороны Украины Рустема Умерова может окончательно подорвать авторитет киевского режима в глазах его западных союзников и лишить Незалежную военной помощи. Такой сценарий допустило итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«Украина сталкивается с новым институциональным кризисом, который может подорвать международное доверие и поставить под угрозу поток военной помощи», — уверены авторы газеты.
В издании уточнили, что западные чиновники призвали Киев как можно скорее урегулировать ситуацию с Умеровым.
Напомним, что 27 января против Умерова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Незадолго до этого его обвинили в невыполнении обязательств по оружейным контрактам, которые были заключены ещё в 2022-2023 годах.
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