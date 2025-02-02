Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 21:25

Запад дал Украине экстренный наказ из-за скандала с Умеровым

L'AntiDiplomatico: Скандал с Умеровым ставит под угрозу военные поставки Украине

Скандал с разбирательствами вокруг главы Минобороны Украины Рустема Умерова может окончательно подорвать авторитет киевского режима в глазах его западных союзников и лишить Незалежную военной помощи. Такой сценарий допустило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Украина сталкивается с новым институциональным кризисом, который может подорвать международное доверие и поставить под угрозу поток военной помощи», — уверены авторы газеты.

В издании уточнили, что западные чиновники призвали Киев как можно скорее урегулировать ситуацию с Умеровым.

В США назвали два сценария завершения украинского конфликта
В США назвали два сценария завершения украинского конфликта

Напомним, что 27 января против Умерова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Незадолго до этого его обвинили в невыполнении обязательств по оружейным контрактам, которые были заключены ещё в 2022-2023 годах.

Обложка ©

X / rustem_umerov

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar