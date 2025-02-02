Скандал с разбирательствами вокруг главы Минобороны Украины Рустема Умерова может окончательно подорвать авторитет киевского режима в глазах его западных союзников и лишить Незалежную военной помощи. Такой сценарий допустило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Украина сталкивается с новым институциональным кризисом, который может подорвать международное доверие и поставить под угрозу поток военной помощи», — уверены авторы газеты.