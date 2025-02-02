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2 февраля, 01:17

Статья о зверствах ВСУ в Русском Поречном исчезла из «Википедии»

Статья под названием «Резня в Русском Поречном» о массовом убийстве мирных жителей в Курской области украинскими боевиками была удалена с платформы «Википедия».

Сейчас статья о трагедии в курском селе на сайте онлайн-энциклопедии отсутствует. Сохранилась лишь её архивная версия на портале Web Archive.

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ против мирных жителей Курской области
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ против мирных жителей Курской области

Напомним, что жестокую расправу над 22 жителями Русского Поречного устроила группа из пяти украинских головорезов. Перед гибелью их жертвы подверглись чудовищным пыткам и изнасилованиям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Тимур Хингеев
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