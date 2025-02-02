Статья под названием «Резня в Русском Поречном» о массовом убийстве мирных жителей в Курской области украинскими боевиками была удалена с платформы «Википедия».

Сейчас статья о трагедии в курском селе на сайте онлайн-энциклопедии отсутствует. Сохранилась лишь её архивная версия на портале Web Archive.