Речи о возобновлении диалога между Москвой и Копенгагеном по безопасности сейчас не идёт, ведь страна до сих пор спонсирует Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», — ответил дипломат на вопрос о контактах с Данией в целях обеспечения безопасности на Балтике.

Он напомнил, что Дания — это союзник НАТО и США, а значит, любые решения в сфере безопасности принимаются исходя из позиций Брюсселя и Вашингтона. Москва ещё до начала спецоперации пробовала договориться с Копенгагеном о взаимных мерах доверия в военной сфере, чтобы исключить возможность инцидентов в нейтральных водах и воздушном пространстве над ними. Датские власти, однако, этим шансом не воспользовались, заключил посол.