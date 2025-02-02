Россия исключила диалог с Данией по безопасности из-за спонсирования Украины
Посол Барбин: РФ не будет вести диалог с Данией, пока та поддерживает Украину
Речи о возобновлении диалога между Москвой и Копенгагеном по безопасности сейчас не идёт, ведь страна до сих пор спонсирует Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
«В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», — ответил дипломат на вопрос о контактах с Данией в целях обеспечения безопасности на Балтике.
Он напомнил, что Дания — это союзник НАТО и США, а значит, любые решения в сфере безопасности принимаются исходя из позиций Брюсселя и Вашингтона. Москва ещё до начала спецоперации пробовала договориться с Копенгагеном о взаимных мерах доверия в военной сфере, чтобы исключить возможность инцидентов в нейтральных водах и воздушном пространстве над ними. Датские власти, однако, этим шансом не воспользовались, заключил посол.
Напомним, что в декабре 2024 года Дания передала Украине партию истребителей F-16. Владимир Зеленский тогда заявил, что Россия уже давно была бы побеждена, если бы все партнёры Киева были такими же щедрыми. В конце того же месяца из Копенгагена вновь пришла финансовая помощь. На этот раз датские власти выделили украинским политикам 111 миллионов евро.
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