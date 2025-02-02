Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 08:07

Сотрудник МЧС трагически погиб от пули друга во время охоты на лис под Тюменью

Застрелившего друга на охоте тюменца приговорили к ограничению свободы на год

В Тюменской области 54-летний мужчина случайно застрелил друга, сотрудника МЧС, во время охоты в Армизонском районе, перепутав его с лисой. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

«21 октября 2024 года, около 12 часов дня, Николай Морозов и Сергей находились на территории общедоступных охотничьих угодий Армизонского района. Согласно ранее достигнутой договорённости, Сергей должен был находиться на «стрелковом номере», а Николай«загонять» дичь», — уточняется в тексте.

Когда Морозов увидел, как ему показалось, лису, он выстрелил из ружья и тут же позвонил приятелю, но его телефон не отвечал. Тогда мужчина пошёл искать друга и обнаружил его лежим на земле с простреленной грудью. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе расследования и принёс семье убитого извинения.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Морозов извинился перед семьёй погибшего друга и оплатил похороны. В результате суд признал фигуранта виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Двое американцев вышли на охоту за Снежным человеком и сгинули в снегах
Двое американцев вышли на охоту за Снежным человеком и сгинули в снегах

Ранее сообщалось, что в Калужской области браконьер убил трёх инспекторов Лесхоза, когда сотрудники приехали на место по делу о незаконной вырубке. Подозреваемый сжёг их машину, взял инспекторов в заложники и застрелил по одному. Когда на место приехали полицейские — мужчина покончил с собой. Двух убитых сотрудников лесничества похоронил с почестями.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar