Сотрудник МЧС трагически погиб от пули друга во время охоты на лис под Тюменью

В Тюменской области 54-летний мужчина случайно застрелил друга, сотрудника МЧС, во время охоты в Армизонском районе, перепутав его с лисой. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

«21 октября 2024 года, около 12 часов дня, Николай Морозов и Сергей находились на территории общедоступных охотничьих угодий Армизонского района. Согласно ранее достигнутой договорённости, Сергей должен был находиться на «стрелковом номере», а Николай — «загонять» дичь», — уточняется в тексте.

Когда Морозов увидел, как ему показалось, лису, он выстрелил из ружья и тут же позвонил приятелю, но его телефон не отвечал. Тогда мужчина пошёл искать друга и обнаружил его лежим на земле с простреленной грудью. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе расследования и принёс семье убитого извинения.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Морозов извинился перед семьёй погибшего друга и оплатил похороны. В результате суд признал фигуранта виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.