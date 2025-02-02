Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 09:16

В подконтрольных Киеву районах Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом заявил Иван Фёдоров, назначенный Киевом руководителем областной государственной администрации.

По его словам, опубликованным в соцсетях, взрывы произошли в нескольких населённых пунктах. Киевский чиновник сообщил, что имеются сведения о разрушениях некоторых инфраструктурных объектов, однако конкретные детали не раскрыл.

Отель с британскими наёмниками из SAS в Одессе содрогнулся от мощного взрыва
Отель с британскими наёмниками из SAS в Одессе содрогнулся от мощного взрыва

Ранее Life.ru сообщал, что ночью 2 февраля в округе Сум прогремела серия взрывов. Данные о «прилётах» были подтверждены местной военной администрацией. В городе периодически срабатывали сирены воздушной тревоги. Также взрыв произошёл в военкомате в Ровно.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar