В подконтрольных Киеву районах Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры
В подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом заявил Иван Фёдоров, назначенный Киевом руководителем областной государственной администрации.
По его словам, опубликованным в соцсетях, взрывы произошли в нескольких населённых пунктах. Киевский чиновник сообщил, что имеются сведения о разрушениях некоторых инфраструктурных объектов, однако конкретные детали не раскрыл.
Ранее Life.ru сообщал, что ночью 2 февраля в округе Сум прогремела серия взрывов. Данные о «прилётах» были подтверждены местной военной администрацией. В городе периодически срабатывали сирены воздушной тревоги. Также взрыв произошёл в военкомате в Ровно.
Life.ru / Шедеврум