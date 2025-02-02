В подконтрольных Киеву районах Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом заявил Иван Фёдоров, назначенный Киевом руководителем областной государственной администрации.

По его словам, опубликованным в соцсетях, взрывы произошли в нескольких населённых пунктах. Киевский чиновник сообщил, что имеются сведения о разрушениях некоторых инфраструктурных объектов, однако конкретные детали не раскрыл.