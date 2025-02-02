Отец застрелил дочь из-за «неприемлемых» видео в TikTok
В Пакистане отец застрелил дочь из-за видео в TikTok
В Пакистане отец убил свою дочь из-за видео в TikTok. Об этом сообщило издание The Express Tribune.
Ужасающий случай произошёл в городе Кветта. На допросе Анвар уль-Хак заявлял, что на 14-летнюю Хиру напали неизвестные, однако потом признался, что сам расправился с ребёнком. Следствие выяснило, что причиной агрессии со стороны отца стал аккаунт дочери в популярной соцсети, который девочка вела, пока жила в США.
Школьница постоянно публиковала видео, которые её отец считал «неприемлемыми». По данным The New York Times, родители девочки, которые спустя 25 лет жизни в Штатах вернулись на родину, надеялись, что она забудет все эти западные привычки и начнёт разделять их культурные и религиозные ценности.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 11-летняя девочка зарезала бабушку из-за запрета погулять. В прошлом году у школьницы была диагностирована лёгкая умственная отсталость, девочка находилась на домашнем обучении из-за странного поведения.
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