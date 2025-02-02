Датский политик сжёг Коран у мечети в память об убитом в прямом эфире радикале

Праворадикальный политик и лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Копенгагене. Он так снял это на видео и опубликовал в своей соцсети Х.

Праворадикальный политик Расмус Палудан сжёг Коран прямо у посольства в Турции. Видео © Х / RasmusPaludan

Политик объяснил, что провёл акцию в поддержку организатора подобный мероприятий Салвана Момики, который был убит в Швеции 29 января. Первоначально Палудан планировал митинг в Копенгагене, но местная полиция запретила его проведение.

«Всё это – чтобы почтить жертву Салвана Момики, отдавшего жизнь за критику ислама», – сказал политик.