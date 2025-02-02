Ещё один союзник может оставить Украину без военной помощи

Чехия может перестать спонсировать Украину своими боеприпасами. Такой исход будет в случае победы оппозиционной партии ANO на парламентских выборах, которые возглавляет Андрей Бабиш. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Сейчас ANO занимает лидирующие позиции в опросах перед выборами, которые состоятся в октябре. До этого Бабиш призывал чешские власти к содействию миру между Россией и Украиной, что вызвало негативную реакцию со стороны МИД страны.

По словам заместителя министерства Эдуарда Хулициуса, в прошлом году Украина получила 520 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а в этом году запланирована поставка ещё 300 тысяч. При этом либеральное правительство в Праге выразило опасения, что Бабиш может прекратить поддержку Киева и наладить связи с государствами, выступающими в поддержку России: с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьером Словакии Робертом Фицо и кандидатом на пост канцлера Австрии Гербертом Киклем.