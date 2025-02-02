Грузинская полиция задержала одного из лидеров оппозиции Нику Мелию

В Тбилиси, где сторонники оппозиции пытаются заблокировать главную автомагистраль, полиция задержала нескольких наиболее активных протестующих, включая лидера оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Нику Мелию. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, после парламентских выборов в Грузии, на которых победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», выступающая против западного вмешательства, в стране начались протесты против правительства. Министерство внутренних дел Грузии недавно объявило о депортации 25 иностранцев, принимавших участие в этих акциях. Из них 10 уже уехали из страны.