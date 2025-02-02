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2 февраля, 18:15

Грузинская полиция задержала одного из лидеров оппозиции Нику Мелию

В Тбилиси, где сторонники оппозиции пытаются заблокировать главную автомагистраль, полиция задержала нескольких наиболее активных протестующих, включая лидера оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Нику Мелию. Об этом сообщают местные СМИ.

На данный момент протесты продолжаются, участники не собираются расходиться, несмотря на призывы правоохранительных органов.

Зурабишвили присоединилась к протестующим на новогодней акции в Грузии
Зурабишвили присоединилась к протестующим на новогодней акции в Грузии

Напомним, после парламентских выборов в Грузии, на которых победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», выступающая против западного вмешательства, в стране начались протесты против правительства. Министерство внутренних дел Грузии недавно объявило о депортации 25 иностранцев, принимавших участие в этих акциях. Из них 10 уже уехали из страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Александра Мышляева
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