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Регион
2 февраля, 20:51

Власти Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух авиационных боеприпасов

1 февраля в Липецкой области произошёл нештатный сход двух авиационных боеприпасов, сообщило правительство региона в телеграм-канале. Один из боеприпасов упал на территории Елецкого района, а второй — в Воловском муниципальном округе. К счастью, оба инцидента произошли вдали от жилых домов, что позволило избежать жертв и пострадавших.

На месте падения продолжают работать взрывотехники, чтобы обеспечить безопасность. В результате происшествия в некоторых населённых пунктах Елецкого района временно было нарушено электроснабжение, однако к вечеру того же дня его удалось полностью восстановить.

Правительство Липецкой области пообещало выплатить компенсации гражданам, чьи дома или автомобили пострадали из-за падения боеприпасов. Власти региона подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для минимизации последствий уже приняты.

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Ранее появилось видео запуска шести ракет из РСЗО HIMARS из села Малая Рыбица Сумской области по школе-интернату в Судже. Первая вражеская ракета была запущена 2 февраля в 18:43, в 18:48 зафиксирован новый залп, а в 18:53 расчёт РСЗО выпустил четыре ракеты по Судже.

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ГУ МЧС по Липецкой области

Артём Гапоненко
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