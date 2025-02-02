Власти Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух авиационных боеприпасов

1 февраля в Липецкой области произошёл нештатный сход двух авиационных боеприпасов, сообщило правительство региона в телеграм-канале. Один из боеприпасов упал на территории Елецкого района, а второй — в Воловском муниципальном округе. К счастью, оба инцидента произошли вдали от жилых домов, что позволило избежать жертв и пострадавших.

На месте падения продолжают работать взрывотехники, чтобы обеспечить безопасность. В результате происшествия в некоторых населённых пунктах Елецкого района временно было нарушено электроснабжение, однако к вечеру того же дня его удалось полностью восстановить.

Правительство Липецкой области пообещало выплатить компенсации гражданам, чьи дома или автомобили пострадали из-за падения боеприпасов. Власти региона подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для минимизации последствий уже приняты.