Опасное время: Когда в понедельник, 3 февраля, будет «час Дьявола» и что в него нельзя делать
Life.ru рассказывает про самые опасные и напряжённые часы, которые встретятся нам в понедельник, 3 февраля. Как минимизировать негативную энергетику и использовать её себе во благо?
Сутки — это не просто 24 часа, а сложный механизм из постоянно сменяющих друг друга энергетических потоков. В нём есть моменты подъёма и спада, гармонии и хаоса. Однако существуют периоды, когда негативная энергия достигает своего пика, словно тёмная волна, накрывающая всё вокруг. В этом тексте мы погрузимся в мир опасных часов, тех самых временных отрезков суток, пронизанных максимально негативной энергетикой, расскажем об их воздействии на человека и о том, как минимизировать их разрушительное влияние.
Когда будет «час Дьявола» 3 февраля
Час «Дьявола»: Когда ждать в понедельник и что он означает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photology1971
3 февраля, с 22:00 до 23:00 нас ждёт час, окутанный густой пеленой таинственности, можно назвать «часом Дьявола» не из-за мистических предсказаний, а из-за уникального астрологического и энергетического совпадения. Соо слов астролога и экстрасенса Беллы Винкс, в это время происходит своего рода «энергетическая коллизия»: «Луна, символ эмоций и подсознания, находится в напряженном аспекте к Плутону, планете трансформации и власти, погружая нас в мир скрытых страхов и искушений. Добавьте к этому влияние негативных аспектов других планет, и вы получите временной коридор, пронизанный мощным потоком темной энергии».
Это время повышенной вероятности несчастных случаев, конфликтов и принятия ошибочных решений, обусловленных не рациональным мышлением, а влиянием тёмных сторон человеческой натуры. В этот час важно быть максимально внимательными к своим действиям и избегать потенциально опасных ситуаций.
В этот период возрастает активность тёмных сил, усиливается влияние негативных программ, и люди особенно уязвимы для манипуляций и влияния извне.
Как продолжает экстрасенс в разговоре с Life.ru, в «час Дьявола» важно сохранять внутреннее спокойствие, прислушиваться к своей интуиции и защищать себя от внешнего негатива. «Медитация, молитва, любые практики, направленные на укрепление внутреннего я, помогут пережить этот период без потерь», — советует эзотерик.
Таким образом, «час Дьявола» — это не приговор, а предупреждение. Зная о его особенностях, мы можем подготовиться и минимизировать возможные негативные последствия, превратив потенциально опасный период во время самоанализа и укрепления внутренней силы. В этот час крайне важна осознанность и контроль над собственными эмоциями. А ранее Life.ru рассказывал, что ждёт Россию в феврале 2025 года по гороскопу Тамары Глобы.
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Коллаж © Kandinsky / Life.ru