Опасное время: Когда в понедельник, 3 февраля, будет «час Дьявола» и что в него нельзя делать

Сутки — это не просто 24 часа, а сложный механизм из постоянно сменяющих друг друга энергетических потоков. В нём есть моменты подъёма и спада, гармонии и хаоса. Однако существуют периоды, когда негативная энергия достигает своего пика, словно тёмная волна, накрывающая всё вокруг. В этом тексте мы погрузимся в мир опасных часов, тех самых временных отрезков суток, пронизанных максимально негативной энергетикой, расскажем об их воздействии на человека и о том, как минимизировать их разрушительное влияние.

Когда будет «час Дьявола» 3 февраля

Час «Дьявола»: Когда ждать в понедельник и что он означает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photology1971

3 февраля, с 22:00 до 23:00 нас ждёт час, окутанный густой пеленой таинственности, можно назвать «часом Дьявола» не из-за мистических предсказаний, а из-за уникального астрологического и энергетического совпадения. Соо слов астролога и экстрасенса Беллы Винкс, в это время происходит своего рода «энергетическая коллизия»: «Луна, символ эмоций и подсознания, находится в напряженном аспекте к Плутону, планете трансформации и власти, погружая нас в мир скрытых страхов и искушений. Добавьте к этому влияние негативных аспектов других планет, и вы получите временной коридор, пронизанный мощным потоком темной энергии».

Это время повышенной вероятности несчастных случаев, конфликтов и принятия ошибочных решений, обусловленных не рациональным мышлением, а влиянием тёмных сторон человеческой натуры. В этот час важно быть максимально внимательными к своим действиям и избегать потенциально опасных ситуаций.

В этот период возрастает активность тёмных сил, усиливается влияние негативных программ, и люди особенно уязвимы для манипуляций и влияния извне. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Как продолжает экстрасенс в разговоре с Life.ru, в «час Дьявола» важно сохранять внутреннее спокойствие, прислушиваться к своей интуиции и защищать себя от внешнего негатива. «Медитация, молитва, любые практики, направленные на укрепление внутреннего я, помогут пережить этот период без потерь», — советует эзотерик.