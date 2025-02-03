Слюсарь: Силы ПВО сбили 29 беспилотников за ночь в Ростовской области
В ночь на 3 февраля средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было уничтожено 29 дронов в нескольких районах: Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.
Также система ПВО ночью работала в Волгограде. Жители слышали более 50 взрывов, в частности, в районе местного завода. Для атаки ВСУ использовали беспилотники PD-2 и «Лютый».
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flickr / James Blackmore