Слюсарь: Силы ПВО сбили 29 беспилотников за ночь в Ростовской области

В ночь на 3 февраля средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было уничтожено 29 дронов в нескольких районах: Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.