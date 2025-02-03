Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 03:08

Слюсарь: Силы ПВО сбили 29 беспилотников за ночь в Ростовской области

В ночь на 3 февраля средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было уничтожено 29 дронов в нескольких районах: Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется»,написал он в телеграм-канале.

Бабушкин: Возгорание возникло в Астраханской области после атаки БПЛА ВСУ
Бабушкин: Возгорание возникло в Астраханской области после атаки БПЛА ВСУ

Также система ПВО ночью работала в Волгограде. Жители слышали более 50 взрывов, в частности, в районе местного завода. Для атаки ВСУ использовали беспилотники PD-2 и «Лютый».

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar