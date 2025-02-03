Число отравившихся шаурмой в Прикамье достигло 73 человек, среди них 24 ребёнка

Количество жителей Кунгура Пермского края, отравившихся шаурмой, увеличилось до 73 человек, из которых 25 — дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«На сегодняшний день 73 человека, из них 25 детей, с симптомами отравления обратились за медицинской помощью. Из них госпитализированы 66 человек, среди которых 24 ребёнка. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).