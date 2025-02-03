Расстрелявшего сожительницу и её любовника мужчину ищут в Липецке

Житель Липецка, подозреваемый в покушении на убийство двух лиц, объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Разыскиваемый подозреваемый. Фото © Telegram / Следком_Липецк

«СО по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении Следкома.

Правоохранители установили, что в ночь на 1 февраля 32-летний подозреваемый, ранее угрожавший своей сожительнице и её друзьям, пришёл к дому на улице Бехтеева. Встретив их на улице, он открыл огонь из травматического оружия, попав в голову мужчины и в грудь сожительницы. Пострадавшие были оперативно госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Следственные органы призывают граждан, располагающих информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить любые данные, которые могут быть полезны для расследования, в Следственный отдел СК России по Липецкой области по телефону: 8 (4742) 77 07 13 или дежурному по короткому номеру: 123.