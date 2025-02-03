ФАС запретила торговым сетям брать себе вознаграждение у поставщиков масла и яиц

Торговым сетям теперь запрещено взимать вознаграждение с поставщиков куриных яиц и масла, включенное в стоимость договоров. Как сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 3 февраля, правительство утвердило новые правила, предложенные этим ведомством.

«По инициативе ФАС России был расширен перечень товаров, с поставщиков которых торговые сети не имеют права брать вознаграждение. В него вошли куриные яйца первой и второй категории, а также сливочное масло с жирностью 72,5%. Это направлено на стабилизацию цен на важные социально значимые продукты и улучшение их доступности для потребителей», — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения не более 5%, которое поставщик выплачивает торговой сети за закупку определенного объема продовольственных товаров. Исключения составляют некоторые социально значимые продукты, которые входят в специальный список.