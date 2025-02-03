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3 февраля, 13:26

Тело второй жертвы взрыва увезли из московского ЖК «Алые Паруса»

Тело второго погибшего при взрыве в элитном московском ЖК «Алые Паруса» вынесли из здания и увезли с места происшествия. Очевидцы рассказали корреспонденту Life.ru, что это один из телохранителей основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.

Тело охранника выносят из ЖК. Видео © Life.ru

Напомним, что сегодня около 09:50 утра прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве. В результате есть двое погибших: глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян (умер в больнице) и один из его охранников (скончался на месте). Также было трое пострадавших. Охрана не приметила никаких угроз или слежки за Саркисяном.

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Life.ru

Владимир Озеров
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