Тело второй жертвы взрыва увезли из московского ЖК «Алые Паруса»

Тело второго погибшего при взрыве в элитном московском ЖК «Алые Паруса» вынесли из здания и увезли с места происшествия. Очевидцы рассказали корреспонденту Life.ru, что это один из телохранителей основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.