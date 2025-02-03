Депутат Бессараб сочла популистским предложение её коллеги о пенсионном возрасте

Предложение отменить пенсионную реформу является популистским. Так член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала заявление её коллеги, депутата Госдумы Николая Новичкова.

«Мой коллега недостаточно продумал свою стратегию. Поскольку при внесении изменений в пенсионное законодательство пришлось ориентироваться именно на увеличение жизни россиян. Это не только проблема России. Это и радость России», — сказала парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Бессараб напомнила, что цель России — войти в десятку стран по продолжительности жизни. Это влечёт за собой определённые проблемы, с которыми сталкивается весь мир. Так, каждый гражданин платит по 22% в среднем на пенсионное обеспечение. При этом на пенсии хотелось бы получать 40%. Из этого следует, что на каждого пенсионера должно приходиться не менее двух работающих граждан, чего сейчас добиться невозможно.

«Исходя из этих простых расчётов, я не представляю, с чего мой коллега взял, что именно сейчас время повернуть обратно <...> На мой взгляд, предложение, которое озвучил коллега, не продумано и является больше популистским, чем стратегическим», — отметила Бессараб.

Также она напомнила, что есть много льгот по досрочному выходу на пенсию.