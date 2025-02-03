Депутат Бессараб сочла популистским предложение её коллеги о пенсионном возрасте
Бессараб назвала популистским предложение Новичкова об отмене пенсионной реформы
Предложение отменить пенсионную реформу является популистским. Так член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала заявление её коллеги, депутата Госдумы Николая Новичкова.
«Мой коллега недостаточно продумал свою стратегию. Поскольку при внесении изменений в пенсионное законодательство пришлось ориентироваться именно на увеличение жизни россиян. Это не только проблема России. Это и радость России», — сказала парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».
Бессараб напомнила, что цель России — войти в десятку стран по продолжительности жизни. Это влечёт за собой определённые проблемы, с которыми сталкивается весь мир. Так, каждый гражданин платит по 22% в среднем на пенсионное обеспечение. При этом на пенсии хотелось бы получать 40%. Из этого следует, что на каждого пенсионера должно приходиться не менее двух работающих граждан, чего сейчас добиться невозможно.
«Исходя из этих простых расчётов, я не представляю, с чего мой коллега взял, что именно сейчас время повернуть обратно <...> На мой взгляд, предложение, которое озвучил коллега, не продумано и является больше популистским, чем стратегическим», — отметила Бессараб.
Также она напомнила, что есть много льгот по досрочному выходу на пенсию.
Напомним, ранее Новичков заявил, что в России следует отменить пенсионную реформу или подвергнуть её кардинальным изменениям. По его словам, это якобы даст дополнительный импульс для социального развития в стране. При этом Бессараб ранее уже поясняла, что повышение пенсионного возраста связано с объективными факторами, такими как увеличение продолжительности жизни, что наблюдается не только в России, но и во всех развитых странах. Для обеспечения устойчивости системы необходимо больше работающих граждан, в то время как рождаемость снижается, а число пожилых людей растёт.
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