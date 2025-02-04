Пенсионер подарил 100 тысяч рублей москвичу, вернувшему ему потерянный миллион

Пенсионер Пётр Петрович подарил 100 тысяч рублей москвичу Арсению, который вернул ему потерянный миллион рублей. Напомним, молодой человек нашёл пакет с деньгами в надземном переходе на западе Москвы и сразу отнёс его в полицию. Деньги были возвращены 88-летнему пенсионеру.

В отделении полиции Петру Петровичу рассказали, что миллион нашёл парень по имени Арсений. Пенсионер попросил его контакты и выяснил, что они живут по соседству. В знак благодарности Пётр Петрович пригласил парня к себе домой и подарил ему 100 тысяч рублей, сообщает «Рен-ТВ».

Арсений планирует потратить эти деньги на свадьбу — он собирается сделать предложение своей девушке. Этот поступок стал примером честности и доброты, которые не остались без награды.